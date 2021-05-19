На Тернопільщині одночасно ремонтують 5 доріг та 9 мостів

На Тернопільщині в рамках президентської програми «Велике будівництво» продовжується будівництво та відновлення доріг. Погодні умови дозволили розпочати роботи на місяць швидше, ніж торік.

Відтак з 22 березня підрядні організації працюють на 5-ти дорогах та 9-ти мостах.

А саме: М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка; М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече; Р-39 Броди–Тернопіль; Т-20-10 Збараж – Підволочиськ; Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль. Мости у населених пунктах: Лисівці, Струсів, Підгороднє, Почапинці, Скорики, Шибалин, Плотича (два об’єкти) та на обході смт Козова.

Дорога М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка

Дорогу М-12, котру зараз відновлюють разом з трасою М-04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине, буде об’єднано у найдовший автошлях країни – трасу М-30 Стрий – Ізварине. Автошлях, протяжністю 1392,3 км. Вона «зшиватиме» країну із заходу на схід.

«Відтинок майбутнього автошляху М-30 Стрий – Ізварине в Тернопільській області проходить від меж Івано-Франківщини та Хмельниччини через Тернопіль. Від обласного центру до межі Хмельницької області її ремонтували 2018 року. А от від Тернополя через місто Бережани до межі Івано-Франківської області цей автошлях не знав ремонту ще з 1990-х років. Однак, завдяки президентській програмі, автошлях буде відновлений», – каже голова ОДА Володимир Труш.

Поточний середній ремонт маршруту Тернопіль – Бережани проводиться без вихідних. З 6 квітня, відколи стартувало фрезування старого зношеного покриття, вдалося охопити 38 км з 47,7. Це 80,8% ремонтованої ділянки.

На 29 кілометрах дороги М-30 (сьогодні вона М-12) проведено регенерацію основи. А на 26 км влаштовано вирівнюючий шар асфальтобенного покриття. Також у населених пунктах вздовж траси влаштовано 3,8 км тротуарів з бруківки.

Крім того, підрядники лагодять мости на маршруті Тернопіль – Бережани: у селах Підгороднє, Почапинці, Плотича, на обході Козової та Шибалин. У се лах Підгороднє та Почапинці на половині мостів вже влаштували покриття і відкрили ремонтовані частини для проїзду.

Дорога М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече

«Дорога Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече – є найдовшою транспортною артерією області. 145 км траси у рамках президентської програми «Велике будівництво» розпочали ремонтувати у 2020 році. Об’єкт є перехідним. Тепер на ділянках влаштовують фінішний шар покриття. Роботи виконує підрядна організація – ТОВ «Техно-Буд-Центр», – зазначив Володимир Труш.

На відтинку першої технічної категорії влаштували фінішний шар покриття. 5-сантиметровий шар щебенево-мастикового асфальтобетону укладають на лівому проїзді. Дорожня техніка рухається від села Воля до селища Велика Березовиця.

Як додає в.о. начальника Служби автомобільних доріг у Тернопільській області Микола Довгошия, на фінішний шар покриття буде нанесено дорожню розмітку з «холодного пластику». Вона слугуватиме щонайменше 3 роки. Завершити відновлення усієї траси в межах області заплановано цьогоріч.

Дорога Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль

Автошлях Н-18 за програмою «Велике будівництво» буде відремонтовано до межі з Івано-Франківською областю від смт Дружба. Це 73 кілометри нового покриття (2 шари), укріплена основа дороги, нова розмітка та бар’єрне огородження.

Від початку будівельного сезону цьогоріч на об’єкті відфрезували близько 20 км старого покриття. Поточний середній ремонт на перехідному об’єкті 2020 року, автошляху Н-18 Івано – Франківськ – Бучач – Тернопіль, просунувся до села Доброполе.

Крім оновлення покриття, у населених пунктах встановлять освітлення, пішохідні доріжки, замінять дорожні знаки та встановлять бар’єрне огородження.

Також відновлять міст у селі Струсів, котрий не ремонтувався понад 50 років. Згідно з проєктом, міст із балкового перероблять в арковий. Влаштують три елементи труби. Габарити моста збільшать до 9 метрів. Розширять тротуари по обидва боки. Вони матимуть ширину 1,5 м,

Дорога Т-20-10 Збараж – Підволочиськ

Головний об’єкт 2021 року – будівництво північно-східної ділянки обходу Тернополя на територіальній дорозі Т-20-10 Збараж – Підволочиськ. Поточний середній ремонт заплановано провести на 8,9 км автошляху.

Ремонтні роботи розпочалися торік. У 2020 році на 4 кілометрах автошляху провели регенерацію основи та проклали вирівнюючий шар покриття. У цьому році цю ділянку «накриють» верхнім шаром покриття та продовжать ремонт.

Траса Р-24 Татарів – Косів – Коломия – Кам’янець-Подільський

У рамках програми «Велике будівництво» у селі Лисівці триває ремонт моста. Береги річки Серет уже з’єднали балками прогонової будови. Мостобудівники завершили монтаж 21 балки на мосту (траса Р-24 Татарів – Косів – Коломия – Кам’янець-Подільський).

Наступним етапом стане влаштування залізобетонної розподільчої плити. Проїжджа частина моста (габарит) матиме ширину 8 метрів, на ній будуть дві смуги руху. Також передбачено два тротуари по 2,25 метра кожен.