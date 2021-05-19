“Була неадекватна, збуджена”: у Тернополі 17-річна дівчина випила психотропного препарату

Випадок стався у Тернопільському районі 18 травня. Рятували 17-річну дівчину.

18 травня о 23.27 районна бригада швидкої виїжджала у с. Соборне Тернопільського району, де рятувала 17-річну пацієнтку. На момент приїзду медиків швидкої хвора була неадекватна, збуджена.

“Зі слів родичів, дівчина ковтнула близько 10 таблеток психотропного препарату… На щастя, спроба суїциду через медикаментозне отруєння виявилась невдалою. Після оперативно наданої медичної допомоги пацієнтку шпиталізовано в обласну дитячу лікарню”, – повідомляє Михайло Джус, генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини.