На Тернопільщині один водій не розминувся з деревом, інший – з фірою

За минулу добу на Тернопільщині сталося дві ДТП, внаслідок яких постраждали люди.

Спершу, близько 17.00 годин, на автодорозі біля с. Острівець Теребовлянського району водій автомобіля «Honda» не справився з керуванням та в’їхав у дерево. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водія та пасажира іномарки з ушкодженнями середнього ступеня важкості шпиталізовано в Теребовлянську районну лікарню.

А вже ввечері, о 21.30 годин, у с. Переволока Бучацького району водій автомобіля «Daewoo Lanos» скоїв наїзд на гужову підводу. Місцевого, 40-річного фірмана, з ушкодженнями середнього ступеня важкості, було шпиталізовано в Бучацьку районну лікарню.