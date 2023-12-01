На Тернопільщині “завертають” невигідні тендери, які проводять органи місцевого самоврядування

За минулий тиждень виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад Тернопільщини оголосили 1184 закупівель.

Закупівлі здійснювали 52 громади області.

Зауважу, всі дані щодо закупівель передаються на опрацювання до управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області.

Управлінням стратегічних розслідувань проведено превентивну діяльність у державних закупівлях та скеровано 9 листів щодо скасування тендерних закупівель, на загальну суму 22 млн 476 тис. грн.

А також встановлено порушення в одній з селищних рад, – замовником безпідставно відхилено найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію та не відхилено пропозицію переможця, яка не відповідала вимогам тендерної документації, та ціна якої була більшою на 275,8 тис. грн.

Наразі до роботи залучені фахівці Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області.

Зараз робоча група здійснює моніторинг на аналіз проведених закупівель органами місцевого самоврядування, та в разі виявлення нецільового або недоцільного використання коштів, будуть вживатися заходи щодо скасування закупівельта розірвання відповідних договорів.