На Тернопільщині патрульні знайшли 85-річну жінку



Подія сталася нещодавно. Близько 1-ї години, патрулюючи автодорогою М-19 Доманове — Тереблече, ми помітили на узбіччі жінку поважного віку, яка була одягнена не за сезоном та виглядала розгубленою.

85-річна громадянка, відійшовши на декілька кілометрів від дому, загубилася і не могла згадати адресу свого проживання. Патрульні Дмитро Пелих та Іван Комарніцький одразу викликали медиків і надали необхідну допомогу. Тим часом нам вдалося встановити рідних жінки й повідомити їх про ситуацію.

Невдовзі родичі прибули на місце й забрали громадянку додому.

📝 Подбайте, щоб ваші літні родичі мали з собою записку з інформацією про їхнє прізвище, ім’я, адресу, контактні дані близьких та можливі хвороби. Це допоможе значно пришвидшити надання допомоги у разі потреби.

Дякуємо патрульним і медикам за чуйність та оперативність! 🤝🏻