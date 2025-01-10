На Тернопільщині пожежники врятували три будівлі
🔥 Дві пожежі – три врятовані будівлі!
Протягом минулої доби рятувальники Тернопільщини ліквідували дві пожежі. Повідомляють в Головному Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.
🔹 У селі Куликів Кременецького району вогонь пошкодив житловий будинок. Завдяки оперативним діям вдалося врятувати дві будівлі.
🔹 У селі Гриньківці рятувальники разом із місцевою пожежною командою ліквідували пожежу у житловому будинку та запобігли його повному знищенню.
Причини виникнення пожеж встановлюються.
Бережіть себе та дотримуйтесь правил пожежної безпеки!