На Тернопільщині пожежники врятували три будівлі

🔥 Дві пожежі – три врятовані будівлі!

Протягом минулої доби рятувальники Тернопільщини ліквідували дві пожежі. Повідомляють в Головному Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

🔹 У селі Куликів Кременецького району вогонь пошкодив житловий будинок. Завдяки оперативним діям вдалося врятувати дві будівлі.

🔹 У селі Гриньківці рятувальники разом із місцевою пожежною командою ліквідували пожежу у житловому будинку та запобігли його повному знищенню.

Причини виникнення пожеж встановлюються.

Бережіть себе та дотримуйтесь правил пожежної безпеки!