На Тернопільщині чоловік задушив рідну матір

41-річний чоловік вбив матір і повідомив про це на спецлінію Підволочиського відділення поліції. Дзвінок надійшов 8 січня о 9:20. На місце ймовірного злочину за вказаною адресою виїжджала слідчо-оперативна група.

Працівники поліції, зайшовши до будинку, виявили бездиханне тіло жінки 1949 року народження, а поруч її сина. Чоловік зізнався, що вночі з 7 на 8 січня задушив матір. Чому це зробив – пояснити не може. На тілі потерпілої судово-медичний експерт виявив сліди насильницької смерті. Попередня причина смерті – механічна асфіксія.

Фігуранта затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому уже оголосили підозру за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. За скоєне чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура. Триває слідство.