17:18 | 9.01.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

На Тернопільщині чоловік задушив рідну матір

Redaktor 0 Views Прокоментуй!
свічка,
 

41-річний чоловік вбив матір і повідомив про це на спецлінію Підволочиського відділення поліції. Дзвінок надійшов 8 січня о 9:20. На місце ймовірного злочину за вказаною адресою виїжджала слідчо-оперативна група.

Працівники поліції, зайшовши до будинку, виявили бездиханне тіло жінки 1949 року народження, а поруч її сина. Чоловік зізнався, що вночі з 7 на 8 січня задушив матір. Чому це зробив – пояснити не може. На тілі потерпілої судово-медичний експерт  виявив сліди насильницької смерті. Попередня причина смерті – механічна асфіксія.

Фігуранта затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому уже оголосили підозру за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. За скоєне чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура. Триває слідство. 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *