14:56 | 27.10.2022
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Торгова марка «Семеро козенят» з Бучача організовує благодійні вечорниці

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Бучацький виробник крафтових сирів «Семеро козенят» започаткував благодійні вечорниці.
 
Половину від виручених коштів компанія передає на потреби ЗСУ.
Деталі:
  • можете обрати будь-яку дату
  • група до 10 людей
  • захід під супровід української музики
Що чекати?
  • розповідь про підприємництво
  • майстер-клас «Бучацький трюфель» в українському стилі
  • дегустація
Скільки?
  • 350 гривень пакет, куди входить розповідь про підприємництво та майстер-клас
  • 500 гривень, де ще додатково входить дегустація
– Саме тут ви зможете і насолодитися вечором, і водночас допомогти Збройним силам України, наголошують у «Семеро козенят».  
 

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