Торгова марка «Семеро козенят» з Бучача організовує благодійні вечорниці
Бучацький виробник крафтових сирів «Семеро козенят» започаткував благодійні вечорниці.
Половину від виручених коштів компанія передає на потреби ЗСУ.
Деталі:
- можете обрати будь-яку дату
- група до 10 людей
- захід під супровід української музики
Що чекати?
- розповідь про підприємництво
- майстер-клас «Бучацький трюфель» в українському стилі
- дегустація
Скільки?
- 350 гривень пакет, куди входить розповідь про підприємництво та майстер-клас
- 500 гривень, де ще додатково входить дегустація
– Саме тут ви зможете і насолодитися вечором, і водночас допомогти Збройним силам України, – наголошують у «Семеро козенят».