Як малеча з Тернопільщини вразила поліцейських

В рамках профілактичних заходів «Безпечна дорога дитинства», що проходить з 01 лютого по 01 травня 2017 року на території Тернопільської області, підбито підсумки 2-го етапу Всеукраїнського дитячого творчого конкурсу «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху».

На конкурс надійшли роботи з усіх куточків Тернопільської області. Цього року вражають своєю оригінальністю роботи найменшої вікової категорії – від 5 до 9 років. Саме вони були найбільш активними, і їхні роботи вирізнялися щирістю та повнотою викладення теми безпеки дорожнього руху очима дітей.

Члени журі не могли обмежитись лише дев’ятьма переможцями у трьох вікових категоріях, і саме тому за креативність, оригінальність та майстерність виконання, широке розкриття теми відзначено ще 9 робіт дітей, які заслуговують на спеціальні призи.

Роботи переможців обласного етапу будуть направлені в м.Київ для участі у завершальному 3 етапі даного конкурсу та використовуватимуться у соціальній рекламі з безпеки дорожнього руху на території Тернопільської області.

Нагородження переможців 2 етапу відбудеться 19 квітня 2017 року в приміщення Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.

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