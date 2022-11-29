На Тернопільщині перепоховають десятьох упівців

Заступник начальника Тернопільської ОВА Віктор Устенко провів нараду з КП ЛОР “Доля” щодо перепоховання вояків УПА. В результаті пошукових експедицій у 2021 році фахівці цього підприємства ексгумували 10 останків учасників УПА в селі Лідихів, Почаївської громади.

За архівними даними вони загинули в бою з НКВС у 1944 році. Також науковцям вдалося вияснити, що полеглі є вихідцями з 3 областей, а саме: Тернопільської, Львівської та Рівненської. Як зазначив заступник начальника Тернопільської ОВА Віктор Устенко, ми маємо шанувати воїнів, які боролися за незалежність, адже саме сьогодні їхнім онукам доводиться знову її виборювати.

“Минуло майже 80 років відколи герої нашої країни загинули в боях. Ми повинні гідно вшанувати цих людей і передати пам’ять про них наступним поколінням. Сьогодні ми знову боремося за нашу волю, і вкотре здобудемо перемогу”, – сказав Віктор Устенко.

За результатом розгляду вирішили провести урочисте перепоховання віднайдених вояків на кладовищі в селі Лідихів, Почаївської міської ради, Кременецького району в рамках відзначення 80-ої річниці створення УПА. Відтак, 30 листопада перепоховають 10 упівців.