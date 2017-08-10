Як Сергій Надал знову надурив тернопільських активістів

У Тернополі продовжують вирувати пристрасті довкола котелень на торфі. У міській раді оприлюднили список учасників робочої групи, яка буде розглядати питання спорудження у місті котелень на торфі.

Офіційно мета роботи цієї групи – розробка змін до Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та діяльності КП ТМ «Тернопільміськтеплокомуненерго» щодо котелень на альтернативних видах палива. Цю групу під час останнього засідання сесії запропонував створити сам міський голова Сергій Надал, аби, мовляв, і тернополяни, і фахівці, і міська влада змогли розібратися у цій проблемі і спільно знайти її вирішення.

Врешті, у цю групу ввійшло сім депутатів. За яким принципом їх обирали не відомо. До прикладу, сюди не включили Михайла Сиротюка, на окрузі якого знаходиться чи не найскандальніша котельня на вул. Київській. Також сюди потрапили двоє посадовців з КП ТМ «Тернопільміськтеплокомуненерго», заступник начальника управління правового забезпечення, інвестор, директор «Промгазтехнологія» Олег Воєводкін та …. Богдан Бутковський – голова ТОГО «Рух «Світанок»» – депутат обласної ради, член фракції «Свобода» у облраді та активний учасник блокування Тернопільської міської ради разом з представниками ВО «Свобода».

Від громадськості до роботи долучили лише двох представників – ТОО ПП «ДемАльянс» та представник ТОО «Національний корпус». Громадські активісти, які вже майже півроку займаються цією проблемою, вражені тим, як проігнорували їх інтереси.

На сесії лунали гучні заяви, що долучитись до розгляду даного питання може кожен бажаючий, що робоча група формуватиметься на базі комісії ЖКГ, до неї залучать спеціалістів та всіх бажаючих громадських активістів, – пише на своїй сторінку у фейсбуці громадська активістка Юлія Мамчак. – Четвертого серпня мною була написана заява про долучення мене до даної робочої групи, але як видно зі списку членів тої групи, громадськими активістами там аж кишить…

Представник «ДемАльянсу» Денис Милий заявляє, що міський голова створив цю групу з власної ініціативи. Громадськість не просила його про це.

Про те, що нас включили в цю групу ми дізналися лише вчора, – зазначає Денис. – До нас телефонували з міської ради з проханням надати свого представника. Однак ми відмовили їм у цьому проханні, адже на даний час у нас немає спеціалістів, які можуть у цьому питанні кваліфіковано розібратися. Тому для нас було здивуванням все-таки потрапити у перелік учасників цієї групи. Тепер ми будемо шукати людину, яка фахово зможе представити інтереси громадськості у цій робочій групі і ми цю людину делегуємо представляти наші інтереси.

На даний час ініціативна група тернополян згідно із передбаченою законодавством процедурою організовує громадські слухання у Тернополі, під час яких жителі міста висловлять свою позицію щодо спорудження у місті котелень на торфі.

Саме тернополяни, люди, які живуть у нашому місті поряд з цими котельнями, можуть вирішувати, чи можна їх будувати у Тернополі, додає Денис. – Ці громадські слухання потрібно було провести ще перед реалізацією цього проекту. Оскільки цього зроблено не було, громада лише зараз висловить свою позицію.

Орієнтовний час і місце проведення громадських слухань – 05.09.2017р. (Тернопільська обласна філармонія). Точний час та дату буде повідомлено після завершення процедури ініціювання громадських слухань, яка відбувається на виконання рішення сесії міської ради 7/15/31 від 26.06.2017р., згідно з чинним «Положенням про громадські слухання у м.Тернополі».