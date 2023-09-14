На Тернопільщині перевірили заклади освіти. Результат

З 1 вересня розпочався новий 2023-2024 навчальний рік, пріоритетними залишаються питання створення безпечного освітнього середовища в закладах освіти та забезпечення належних умов харчування, перебування, виховання та навчання учасників освітнього процесу в навчальних закладах. В умовах воєнного стану, на території області заклади освіти відновили свою роботу у таких форматах: очна або змішана форми навчання, а в закладах де відсутні укриття – дистанційна. Проведення освітнього процесу передбачає дотримання вимог Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОЗ України 25 вересня 2020 року №2205 та Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом МОЗ України 24 березня 2016 року №234.

Протягом літа спеціалісти районних управлінь Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області провели певну роботу щодо підготовки закладів освіти до нового навчального року, зокрема взяли участь у роботі комісій з питань оцінки готовності закладів освіти до нового навчального року. Всього обстежено 1034 заклади освіти, зокрема ЗДО – 381, виявлено порушення в 73 закладах, ЗЗСО – 635, виявлено порушення в 146 закладах, ПТУ, ВНЗ І-ІІ ст. – 14, виявлено порушення в 2 закладах та інтернатних закладів – 4, порушення не виявлялись.

Приклади порушень: не завершені поточні ремонтні роботи, відсутні результати лабораторно-інструментальних досліджень води, мікроклімату, освітленості, піску, недостатня кількість технологічного та холодильного обладнання. Під час комісійних обстежень надано 273 пропозиції (97 ЗДО, 174 ЗЗСО та 2 ПТУ, ВНЗ І-ІІ ст.), з них виконано станом на 01.09.2023 р. 205 пропозицій (77 ЗДО, 127 ЗЗСО і 1 ПТУ, ВНЗ І-ІІ ст.).

В області 8 навчальних закладів не відповідають вимогам санітарного законодавства, зокрема: 1 ЗОШ І-ІІ ст. Чортківського району, 3 ЗДО та 4 ЗЗСО Тернопільського району.

В поточному році зроблені реконструкція або капітальний ремонт в 19 навчальних закладах, зокрема:

– у 6-ти закладах освіти Чортківського району, у 7-ми закладах освіти Кременецького району та у 6-ти закладах загальної середньої освіти Тернопільського району.

Централізованим водопостачанням забезпечені 682 заклади освіти, зокрема: ЗДО – 241; ЗЗСО – 402; ПТУ, ВНЗ І-ІІ ст. – 29 та інтернатних закладів – 10; мають власні джерела 418 навчальних закладів – ЗДО – 181; ЗЗСО – 233; ПТУ, ВНЗ І-ІІ ст. – 4. На приносній воді працює 6 закладів – ЗДО – 1 та ЗЗСО – 5.

В області 1081 заклад, де харчування буде організовано з використанням матеріально-технічної бази власних харчоблоків (базова кухня або аутсорсинг), зокрема: ЗДО – 422; ЗЗСО – 617; ПТУ, ВНЗ І-ІІ ст. – 32; інтернатних закладів – 10.

4 заклади загальної середньої освіти, де для організації харчування використовується власний харчоблок, але передбачено доставку гарячої їжі у прилеглі заклади освіти, де організація гарячого харчування є економічно недоцільною (опорна кухня); 9 закладів загальної середньої освіти, де організація харчування передбачає використання потужностей окремого підприємства (кейтеринг).

На території області 14 закладів, які будуть забезпечуватись лише буфетною продукцією, або харчування відсутнє зовсім (причина – відсутність харчоблоку), а саме ЗДО – 1, ЗЗСО – 12 та ПТУ, ВНЗ І-ІІ ст. – 1.

Каналізовані на вигріб 627 закладів освіти, зокрема – ЗДО – 242; ЗЗСО – 379; ПТУ, ВНЗ І-ІІ ст. – 6.

46 навчальних закладів мають пічне опалення, в т.ч. ЗДО – 9 та ЗЗСО – 37, в основному це початкові малокомплектні школи та дошкільні підрозділи; інші забезпечені опаленням централізовано від комунальної тепломережі або мають власні котельні.

2 харчоблоки не відповідають гігієнічним вимогам по площі та набору приміщень.

3 харчоблоки не мають холодної протічної води (1 ЗДО та 2 ЗЗСО), та 6 харчоблоків – гарячої протічної (1 ЗДО і 5 ЗЗСО).

55 харчоблоків закладів освіти недостатньо забезпечені технологічним, холодильним обладнанням, посудом (ЗДО – 16, ЗЗСО – 39).

За участю працівників районних управлінь проведено 56 нарад та семінарів з засновниками, керівниками закладів освіти з питань дотримання вимог санітарного законодавства та безпечності харчових продуктів; в ході підготовки навчальних закладів до нового навчального року проведено 1 виступ на радіо, підготовлено і розміщено 19 статей, інформацій в ЗМІ та інтернет – ресурсах, зокрема на офіційному сайті ГУ опубліковано 5 статей про проведення комісійних обстежень, інші на сайтах органів місцевого самоврядування та виконавчої влади.

Підготовлено і направлено 132 листи з питань підготовки до нового навчального 2023-2024 року, в т.ч. на усі територіальні громади області.