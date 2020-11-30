У Тернополі на пішохідному переході збили дівчину

27 листопада, близько 18:00, у Тернополі під колеса автомобіля потрапила 19-тирічна жителька Теребовлянського району.

Дівчина переходила дорогу в межах нерегульованого пішохідного переходу, коли її збив водій автомобіля ВАЗ-21071, повідомляють у поліції.

Про автопригоду правоохоронців та бригаду швидкої повідомив сам кермувальник.

Потерпілу госпіталізували в травматологічне відділення. У неї закрита черепно-мозкова травма, струс, забій лоба, потилиці, хребта та травма поперекового відділу. У водія відібрали кров для перевірки на вміст алкоголю.