На Тернопільщині під час пожежі врятовано 5 людей

На Тернопільщині під час гасіння пожежі врятовано 5 людей, в тому числі одну дитину. Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Тернопільській області. Сталося це 5 лютого о 4 ранку в селі Заводське Чортківського району в одній з квартир, на четвертому поверсі багатоквартирного, п’ятиповерхового житлового будинку. Вогнем знищено два холодильника, речі домашнього вжитку та меблі на площі 20 м.кв. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговим караулом 6-ї державної пожежно-рятувальної частини в складі двох відділень на автоцистерні та пожежній автодрабині. Під час гасіння пожежі врятовано 5 людей, в тому числі одну дитину. Проведено евакуацію 10-ти мешканців будинку.

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