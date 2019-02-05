Шоста парафія на Шумщині перейшла до Православної Церкви України

Архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор задовольнив прохання релігійної громади Покрови Пресвятої Богородиці села Матвіївці Шумського району і прийняв її до складу Тернопільської єпархії Православної Церкви України. Відповідний указ керуючий єпархією підписав 4 лютого.

За словами представників громади, рішення про приєднання до Помісної Православної Церкви підтримали 102 із 124 присутніх на зборах. Загалом за перехід з УПЦ Московського патріархату до Православної Церкви України висловилися 272 мешканці села, 19 – утрималося і 8 виступили проти.

Матвіївці – шосте село на Шумщині, громада якого офіційно перейшла Православної Церкви України. Раніше до складу Тернопільської єпархії були прийняті парафії Суража, Радошівки, Брикова, Онишківців і Кордишева Шумського району, Гніздичного на Збаражчині та Розтоків на Кременеччині, а також три парафії у Бучацькому районі: у Стінці та дві у Трибухівцях, – повідомляє прес-служба Тернопільської єпархії Української православної Церкви Київського патріархату.

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