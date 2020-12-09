Головою Чортківської районної ради обрали жінку

8 грудня відбулася перша сесія Чортківської районної ради VIII скликання. Найважливішим питанням порядку денного – обрання голови та заступника голови Чортківської районної ради, а також вирішення інших питань порядку денного. Сесія почалася із вітальної частини та благословення духовенства.

Відтак, голова виборчої комісії проінформувала про підсумки виборів депутатів Чортківської районної ради та передала повноваження для подальшого ведення сесії тимчасовій президії.

У ході засідання, голова райдержадміністрації Арсен Марчишак привітав новообраних депутатів та наголосив, що саме їм громада делегувала право на успішне майбутнє.

– Закликаю кожного працювати на розвиток своєї території. І вірю, що в цьому залі завжди буде «здоровий» діалог. Будьте єдині на благо розвитку нашої громади, – зазначив Арсен Романович.

Отож, за результатами таємного голосування, головою Чортківської районної ради обрано Чупрій Марію Олегівну, членкиню фракції «Довіра», а заступником голови Чортківської районної ради стала представниця партії «Слуга народу» – Сасанчин Зоряна Ярославівна.