На Тернопільщині врятували потопельника

19 червня на березі водосховища, що в с. Мушкатівка Борщівської територіальної громади було людно. Жарка погода притягнула, у вихідний день, місцевих жителів поближче до води. День наближався до завершення і ніщо вже не віщувало біди. Але, орієнтовно о 21.30 годин, люди почули крики про допомогу та побачили, що в воді тоне чоловік.

На щастя, люди зреагували миттєво і 30-річного жителя с. Іванків Скала-Подільської територіальної громади було врятовано. Потерпілого госпіталізували в Борщівську лікарню.