На Тернопільщині підпалили ліс

Про шкоду спалювання та небезпеку, яку несуть його наслідки, говорять та пишуть чимало. Проте, люди за звичкою продовжують бездумно спалювати залишки сухої рослинності.

Так, факт спалювання, який став наслідком значної шкоди для довкілля, зафіксовано Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області у смт.Коропець. Наслідком чергового випадку бездумного спалювання стало пошкодження до ступеню припинення росту 146 дерев та до ступеня неприпинення росту 40 дерев у лісових насадженнях Монастириського районного комунального лісогосподарського підприємства. Як встановлено, причиною займання лісу стало спалювання залишків сухої рослинності поблизу та перекидання вогню на лісові насадження.

Загальна сума розрахованої шкоди, заподіяної лісу, склала близько 480 тис.грн.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Матеріали справи направлено до Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області.

До слова, на виконання доручення Держекоінспекції України від 11.10.2021 №170 Інспекція звернулася до голів територіальних громад та районних державних адміністрацій Тернопільщини щодо запобігання та виявлення фактів спалювання залишків сухої рослинності, а також вжиття заходів для притягнення винних до відповідальності.