На дорогах Тернопільщини патрульні почали перевіряти технічний стан автомобілів

Перевірку технічного стану транспортних засобів розпочали патрульні поліцейські на дорогах області.

Проводитимуть її за допомогою спеціалізованого автомобіля — мобільної діагностичної станції. Вона оснащена рядом приладів, які допомагають вимірювати різні технічні параметри транспортного засобу. Технічний стан приватного легкового транспорту патрульні не здійснюватимуть, пише ЗЗ.

– Мобільна діагностична станція перевірятиме транспортні засоби, які підлягають обов’язковому технічному контролю, – повідомив майор Віталій Тищук, перший інспектор з особливих доручень відділу безпеки дорожнього руху УПП в Тернопільській області. – Це вантажні автомобілі більше 3,5 тон та причепи до них; автобуси; автомобілі таксі; автомобілі, які перевозять небезпечний вантаж; окремі спеціалізовані транспортні засоби; легкові автомобілі та причепи до них, які використовуються для перевезення пасажирів чи вантажів з метою отримання прибутку. У правилах дорожнього руху розділ 31 присвячений технічному стану транспортних засобів та їх обладнанню. Відповідно, передбачена адміністративна відповідальність згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення для водіїв, які керують транспортним засобом з технічними несправності за ст. 121. ч.1 для транспортних засобів, які мають різного роду несправності, і ч.2 стосується транспортних засобів, які перевозять пасажирів.

Спеціалізований автомобіль обладнаний сучасними приладами, які відповідають державним стандартам. З їх допомогою поліцейські зможуть: проводити заміри параметрів світла фар транспортних засобів; вимірювати залишкову висоту малюнка протектора шин; здійснювати аналіз викидів вихлопних газів бензинових та газобензинових двигунів; здійснювати заміри коефіцієнту димності двигунів, які працюють на дизельному паливі; здійснювати заміри допустимого рівня зовнішнього шуму транспортних засобів. визначати сумарний люфт рульового управління транспортного засобу; перевіряти інші елементи конструкції транспортних засобів.

Підставою для зупинки вказаних транспортних засобів буде порушення правил дорожнього руху водіями або явні ознаки несправності автомобіля. Перевірку технічного стану транспортного засобу здійснюють працівники відділу безпеки дорожнього руху УПП в Тернопільській області.

Фото зі сторінки УПП у фесбуці