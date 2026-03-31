Віддав життя за Україну: на фронті загинув захисник Владислав Лозовський

На війні загинув військовий Владислав Лозовський: Героя У російсько-українській війні загинув військовослужбовець Владислав Лозовський — уродженець міста Нова Каховка. Йому було 26 років.

Владислав проходив службу за контрактом із березня 2020 року. Його призвали Чортківським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки. Він служив майстром у підрозділі безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем.

Загинув під час виконання бойового завдання

Боєць загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Клинове Краматорського району Донецької області, стримуючи військову агресію російської федерації.

Побратими згадують Владислава як відповідального та відважного воїна, який сумлінно виконував свої обов’язки й користувався повагою серед товаришів.

Поховають у Чорткові

Військовий підтримував тісні зв’язки з побратимами з Чорткова і заповідав поховати його саме тут. Таке рішення він прийняв через те, що його рідне місто Нова Каховка нині перебуває під російською окупацією.

Зустріч тіла Героя відбудеться у середу, 1 квітня о 13:00 у соборі верховних апостолів Петра і Павла в Чорткові. Після цього одразу розпочнеться чин похорону.