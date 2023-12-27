На Тернопільщині підприємство через незаконну діяльність має виплатити державі 6,2 млн.

Прокурори вимагають стягнути 6,2 млн з підприємства, що незаконно видобувало суглинок для виробництва цегли.

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури звернулись до суду з позовом в інтересах держави про стягнення з приватного підприємства збитків, заподіяних незаконним видобуванням надр в одному з сіл Чортківського району.

Прокурорами встановлено, що приватне підприємство без спеціального дозволу видобувало суглинок для виробництва цегли. Збитки від його незаконної діяльності становлять 6,2 млн грн.

Ухвалою Господарського суду Тернопільської області відкрито провадження у справі.