Триває ремонт мосту у Шляхтинцях

Використовуємо кожен погожий день, аби якнайшвидше відновити повноцінний рух відремонтованою штучною спорудою. Напередодні підрядна організація влаштувала 2 шари асфальтобетону на правому проїзді 36-метровому мосту через річку Гніздечна у селі Шляхтинці. Він є складовою дороги М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече.

Нагадаємо, що лівий проїзд мосту заасфальтували у листопаді та спрямували на відремонтовану половину рух транспорту.

Ремонт мосту триває: підрядна організація влаштовує тротуар та проводить роботи під штучною спорудою.

🚦 Рух транспорту у Шляхтинцях і далі відбувається у реверсному режимі. Слідкуйте за повідомленнями Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області про відкриття повноцінного проїзду трасою М-19.

Нагадаємо, що до ремонту міст через річку Гніздечна перебував у передаварійному стані: відбулася руйнація прогонової будови та опор споруди. Серйозні пошкодження могли призвести до руйнування переправи. З огляду на стратегічну важливість траси М-19 – Ковель – Чернівці – Тереблече для логістики області та країни, Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області ініціювала невідкладний ремонт мосту.

Цей проект отримав цільове фінансування від Європейського інвестиційного банку як важливий елемент транспортної інфраструктури Тернопільської області та заходу країни.