Прокуратура відвоювала в Тернопільської міської ради 10 га землі в заказнику

Задоволено позов прокуратури про поверненнядержаві понад 10 га земель заказника«Серетський» вартістю 304,8 млн грн

Господарський суд Тернопільської області задоволив позов Тернопільської окружноїпрокуратури в інтересах держави про витребування понад 10 га землі гідрологічного заказника загальнодержавного значення «Серетський» з незаконного володіння Тернопільської міської ради.

Нагадаємо, землі заказника вибули з державної власності незаконно. Вони були передані до комунальної власності Тернопільської міської ради як землі сільськогосподарського призначення. Проте, оскільки вони є землями природно-заповідного фонду, мають виключне значення у відновленні та підтриманні рівня підземних вод, умов існування рідкісних видів рослин і тварин, занесених до Червоної книги України, розташовані у межах об`єкта Смарагдової мережі Європи, то повинні належати державі. Суд погодився з позицієюпрокуратури щодо повернення земель заказника державі.

До речі, прокурори Тернопільської окружної прокуратури вже забезпечили виконання рішення суду по аналогічній справі про повернення державі іншої земельної ділянки площею 7 га взагальнодержавному гідрологічному заказнику «Серетський» вартістю 199 млн грн.

Суди першої та апеляційної інстанції підтримали позицію прокурорів щодо повернення 7 га заказника у державну власність. Верховний суд відмовив Тернопільській міській раді у відкритті касаційного провадження.

Дані про реєстрацію права власності 7 га земель заказника за державою внесені до Державного реєстру речових прав на нерухому майно, повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.