15:13 | 9.06.2023
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На Тернопільщині підрядник завищив вартість ремонту навчального закладу на майже 600 тис грн

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Завищив вартість ремонту навчального закладу на майже 600 тис грн – судитимуть підрядника на Тернопільщині

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо директора товариства, обвинуваченого у неналежному виконанні службових обов’язків при ремонті місцевого коледжу, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, директор товариства-підрядника підписав документи із завищеною вартістю робіт з капітального ремонту навчального корпусу коледжу й на підставі них на рахунок підприємства перераховано майже 600 тис грн бюджетних коштів. Директор розпорядився ними на власний розсуд. Державі спричинено збитки на вказану суму.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції.

 

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