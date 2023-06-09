На Тернопільщині підрядник завищив вартість ремонту навчального закладу на майже 600 тис грн

Завищив вартість ремонту навчального закладу на майже 600 тис грн – судитимуть підрядника на Тернопільщині

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо директора товариства, обвинуваченого у неналежному виконанні службових обов’язків при ремонті місцевого коледжу, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, директор товариства-підрядника підписав документи із завищеною вартістю робіт з капітального ремонту навчального корпусу коледжу й на підставі них на рахунок підприємства перераховано майже 600 тис грн бюджетних коштів. Директор розпорядився ними на власний розсуд. Державі спричинено збитки на вказану суму.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції.