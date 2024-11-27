На Тернопільщині поліцейські виявили чоловіка з наркотиками

Під час патрулювання оперативники Чортківського районного управління поліції виявили підозрілого чоловіка. У ході поверхневої перевірки у нього знайшли поліетиленовий пакет з невідомою порошкоподібною речовиною білого кольору, ззовні схожою на наркотичну. Фігурант – 38-річний місцевий мешканець. Раніше до кримінальної відповідальності не притягався.

Речові докази поліцейські вилучили та направили на експертизу в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 309 (незаконне зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до п’яти років обмеження волі.

Триває досудове розслідування.