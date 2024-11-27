Генератори та безпека: ключові поради для Вас

Наразі в Україні діють графіки відключення світла і багато людей використовують генератори. Утім варто бути особливо обережними не лише при виборі пристрою, але й дотримуватися правил безпеки.

ДСНС України рекомендує купувати лише сертифіковану продукцію тільки в ліцензованих точках продажу.

Розміщення

Генератор необхідно розміщувати ззовні будівлі (бажано під навісом) або в окремому технічному просторому приміщенні з працюючою вентиляцією і можливістю провітрювання.

Відстань від генератора до суміжних об’єктів (будівель, стін з вікнами, автомобілів тощо) не менше 6 метрів. Допускається встановлювати електрогенератор біля суцільних негорючих стін (без вікон) на відстані не менше 1 м. Генератор необхідно встановлювати на рівному надійному майданчику.

Будь-яке пошкодження електричних провідників або обладнання повинно бути усунуто негайно.

Підключення

Під час підключення генератора до споживачів необхідно дотримуватися інструкції з підключення та експлуатації генератора. Підключення повинен здійснювати кваліфікований електрик.

Необхідно перевірити технічні характеристики, специфікацію та потужність даної моделі генератора та перед підключенням одягнути сухий захисний одяг (гумові рукавички, взуття на гумовій підошві, бажано засоби захисту органів зору та слуху).

При підключенні електричних приладів необхідно використовувати подовжувачі й кабелі високої якості, без пошкоджень і порізів. На вилках електроприладів повинен бути заземлюючий контакт.

Експлуатація

Експлуатацію генератора необхідно здійснювати відповідно до технічної документації та рекомендацій виробника.

Перед пуском генератора необхідно перевірити стан електропроводки, та споживачів усунути їх пошкодження. Також необхідно усунути перекручування дротів, контакту з гарячими поверхнями, наявність корозії на контактах. Електричні елементи генератора повинні бути заземлені, також необхідно уникати контакту силових контурів генератора з водою та іншими предметами.

Генератор не бажано вмикати в умовах підвищеної вологості, під час дощу або снігу. Також слід уникати контакту з елементами генератора, які обертаються.

Під час роботи електрогенератора контролюйте його технічний стан. У разі виявлення підтікань палива, мастила або сторонніх звуків, що свідчать про його несправність негайно вимкніть електрогенератор та знеструмте його.

Що заборонено під час використання генераторів:

вносити зміни в конструкцію генератора;

розміщувати генератор у замкнутому приміщенні без вентиляції, а також у вибухонебезпечному середовищі, в підвалах та в приміщеннях з можливим перебуванням людей;

палити та користуватися джерелами відкритого вогню під час заправки та експлуатації генератора;

відкривати кришку бака при працюючому генераторі;

заправку генератора при працюючому або не охолодженому двигуні;

об’єднувати генератори у ланцюг;

перебування поруч з генератором стороннім особам або тваринам;

змішувати різні види мастила та палива;

перевищувати максимально допустимий струм вихідного роз’єму генератора.