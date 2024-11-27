На вул. Галицькій у Тернополі встановлять меморіальну таблицю захиснику Андрію Олекшію

Таке рішення ухвалили під час чергового засідання виконавчого комітету міської ради після розгляду звернення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Галицька, 58».

Меморіальна таблиця з’явиться на фасаді багатоквартирного житлового будинку за адресою вул. Галицька, 58. Таким чином громада міста вшановує пам’ять військовослужбовця, старшого сержанта ЗСУ та учасника російсько-української війни Андрія Михайловича Олекшія, який віддав своє життя за незалежність України.

Довідка: Олекшій Андрій Михайлович військовослужбовець, старший сержант 24-ої ОМБР імені Короля Данила військової частини А0998 Збройних Сил України.

Андрій народився 4 грудня 1982 року в селі Криве Козівського (нині Тернопільського) району Тернопільської області. Навчався в тернопільській загальноосвітній школі №23. Після закінчення школи поступив та успішно закінчив професійне училище №10 у місті Тернопіль, де здобув професію столяра.

У 18 років пішов служити в армію. За півтора року проявив себе справжнім військовим з якостями командира. І, незважаючи на свій юний вік. отримав звання сержанта й підрозділ під своє командування.

3 початком повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року добровільно вступив до лав Збройних Сил України. На війні був головним сержантом, від звання лейтенант відмовився. Служив у 24 ОМБр імені Короля Данила. Воював Андрій Олекшій на гарячих напрямках: Часів Яр, Херсонський, Бахмутський, Горлівський напрямок.

Загинув від обстрілів градами 01 липня 2023 року поблизу населеного пункту Залізне Бахмутського району Донецької області. 05 липня 2023 похований в місті Тернопіль на Микулинецькому кладовищі на Алеї Слави.