На Тернопільщині порушники торгівлі підакцизними товарами сплатять 803,5 тис. грн штрафів

З початку цього року фахівцями управління контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у Тернопільській області провели 44 перевірки суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним. До порушників застосували фінансові санкції на суму 803,5 тис. гривень.

За результатами проведених перевірок встановили 53 порушення Закону України від 19.12.95 №481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» та Закону України від 6 липня 1995 року №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших нормативно-правових актів, що регулюють виробництво та обіг алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального.

Зокрема, податківці виявили 13 фактів реалізації підакцизної продукції без зазначення коду товарної продукції згідно УКТЗЕД та 9 – роздрібної торгівлі тютюновими виробами з полиць самообслуговування. Трохи менше порушень було щодо реалізації алкоголю за цінами, нижчими від встановлених мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін – 7 випадків. Стільки ж – щодо невидачі розрахункового документа (чеку), незабезпечення ведення у порядку, встановленому законодавством, обліку товарних запасів тощо.

Упродовж першого кварталу 2022 року анулювали 131 ліцензію на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями. Також скасували 104 ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробними.

Загалом станом на початок квітня цього року на території області є 4452 діючих ліцензії, з них 2397 – на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 2055 – на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами.