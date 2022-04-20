У Тернополі за день продали майже три тисячі марок “Русскій воєнний корабль, іді …” Про це розповіла Суспільному директорка Тернопільської дирекції “Укрпошти” Любов Гринчишин.

За її словами, щоби купити таку марку, люди стоять у черзі до центрального відділення по декілька годин. Одній людині продають тільки шість штук.

Тернополянка, яка не захотіла називати свого імені, каже, стояла в черзі дві години. Вирішила купити марку, коли побачила людей біля пошти.

“Багато моїх друзів сказали, якщо я надішлю їм марку, то вони пожертвують певну суму на ЗСУ. Спробую купити ще один комплект. Він коштує 265 гривень. Це марки серії W. Можна їх надсилати за кордон”.

Суспільне Тернопіль В одні руки продають лише по шість марок

У черзі за маркою стоїть філателіст Богдан Бондаренко. Говорить, що додасть її до своєї колекції, яку збирає вісім років.

“Я вірю в те, що ми переможемо. Ця марка буде пам’яткою моїм дітям про цю історичну подію”.

Суспільне Тернопіль Марка “Русскій воєнний корабль, іді …”

Любов Гринчишин повідомила, що марка виготовлена найбільшим тиражем, який видавали в Україні, – понад мільйон примірників. Всього на Тернопільщині продали понад 12 тисяч марок.

“Ми не очікували, що їх так швидко будуть розкуповувати. Коли почали продавати, то не встановлювали ліміту. Люди приходили і купляли необмежену кількість примірників. А коли побачили великий попит, і коли всі марки в області були продані, то дозамовили додаткову партію марок. На неї дуже очікували люди”.

Нагадаємо, відома фраза про “Русскій воєнний корабль…” – відповідь українських солдатів з острова Зміїний, яку під час російського вторгнення в Україну 24 лютого отримав окупаційний корабель на пропозицію здатися. Сказав її прикордонник Роман Грибов.