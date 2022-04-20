Від рук російських загарбників загинув Герой-воїн Степан Геник з Тернопільщини

Герої не вмирають! Вони поповнюють ряди небесного війська і вічно живуть в пам’яті тих, хто їх любив…

В Козівську громаду прийшла трагічна звістка – загинув вірний син свого народу, наш земляк, мешканець села Криве Степан Геник. Про це повідомляє Сергій Добалюк.

За його словами, на адмінкордоні Донецької області під час виконання бойового завдання боєць потрапив під артобстріл та отримав поранення, несумісні з життям.

Щиро співчуваємо рідним та близьким загиблого.

Ніякі слова не можуть сьогодні втамувати біль втрати, ніхто не замінить дітям батька, родині – чоловіка, сина, брата.

Вічна пам’ять та вічна слава загиблому Героєві!