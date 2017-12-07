На Тернопільщині поширюється небезпечне захворювання: АЧС уже у Зборівському районі

Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області повідомляє, що 30.11.2017 року зареєстровано два випадки африканської чуми свиней серед диких кабанів, згідно звіту про результати дослідження патологічного (біологічного) матеріалу №001529п.м./17 від 30.11.2017 року Львівської регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини, методом ПЛР виявлено ДНК вірусу АЧС.

Матеріал був відправлений на дослідження з диких кабанів, які були відстріляні у мисливському господарстві ТзОВ «Оберіг» Зборівського р-ну, та в мисливських угіддях урочища с. Гарбузів, Зборівського р-ну.