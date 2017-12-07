Тернопільська обласна рада формує списки присяжних для трьох районних судів

На Тернопільщині розпочато процес формування списку присяжних, які будуть залучатися для розгляду і вирішення справ у Збаразькому, Теребовлянському та Кременецькому районних судах.

Присяжними можуть бути громадяни України, що досягли тридцятирічного віку і постійно проживають на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду, а також які відповідають вимогам статті 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та дали згоду бути присяжними.

Не підлягають включенню до списків присяжних громадяни, визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними; які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків народного засідателя, присяжного; які мають не зняту чи непогашену судимість; особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення; громадяни, які досягли шістдесяти п’яти років; 7) особи, які не володіють державною мовою.

Також присяжними не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники правоохоронних органів, військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради юстиції;

Громадяни, які бажають бути включеними до списку присяжних, до 17 грудня 2017 року можуть звернутися до Тернопільської обласної ради за адресою: 46021, м. Тернопіль, вул. М. Грушевського. 8 (кабінет 658) із заявою про згоду бути присяжним Кременецького районного суду Тернопільської області.

До заяви додаються наступні документи: фотокопія паспорта (оригінал пред’являється особисто); довідка з місця роботи (для непрацюючих завірена фотокопія трудової книжки); медична довідка про відсутність хронічних психічних чи інших захворювань, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного; довідка про відсутність судимості; згода на обробку персональних даних.

Усіх бажаючих бути присяжними просять звертатися в Тернопільську обласну раду за тел. 25-87-74.