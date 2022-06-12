На Тернопільщині потік дощової води зніс автомобіль в річку. Загинули дві дівчинки та чоловік

У селі Ліщанці Бучацької ТГ через стихію загинуло троє людей. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Тернопільській області.

11.06.2022 о 21.40 до рятувальників надійшло повідомлення, що в с. Ліщанці Бучацької ТГ Чортківського району внаслідок сильної зливи, потоком дощової води знесло з дороги легковий автомобіль в якому перебували троє людей.

Прибувши до місця події рятувальники виявили що автомобіль, перевернутий на дах, знаходиться у воді неподалік проїжджої частини дороги, людей в машині не було. Пошуки організували вздовж русла річки. Згодом, біля шостої години ранку, у воді виявили тіло водія, чоловіка 1990 року народження. О 9.20 за 5 км. від місця де був автомобіль знайшли тіло однієї дівчини, а в 10.11 трохи нижче за течією виявили загиблою ще одну неповнолітню. Обоє дівчат 2009 року народження.

Загалом до пошуків залучили понад 50 чоловік, фахівців національної поліції та місцеве населення а також пошуково-рятувальне відділення аварійно-рятувального загону спецпризначення Головного управління ДСНС України у Тернопільській області.