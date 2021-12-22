Сніг, дощ, мороз: якою буде погода перед Новим роком?

Довгоочікуваний морозець буде. Хвилюватися не варто. Новорічна ніч, за даними синоптиків, повинна бути морозною та сніжною. А якою ж буде погода найближчого тижня?

У середу, 22 грудня, по всій території області ітиме сніг. Температура повітря вдень становитиме -4 градуси, вночі – -6. У четвер, 23 грудня, вночі обіцяють хуртовину, зниження температури до -8 градусів, удень – -4. У п’ятницю, 24 грудня, небо буде похмуре, ввечері обіцяють сніг, вночі – заметілі та вітер. Температура повітря вдень – 1 градус, уночі – -6. У суботу, 25 грудня, температура нічна покаже нам -6 градусів, а ось денна – +2. Сніг із дощем пройдуть ввечері. 25 грудня відзначається день пам’яті святителя Спиридона чудотворця. Це найхолодніший день грудня – сонцестояння: «Сонце переходить на другий бік». Цей день визначав характер усієї зими. Якщо сонечко на Спиридона – дні на святках (7-19 січня) будуть ясними, а Новий рік – морозним, а якщо похмуро і на деревах іній — бути Новому року теплим і похмурим. Якщо ніч ясна, зима буде холодною, а літо жарким; якщо ніч темна — зима буде теплою, а літо — похмурим.

У неділю, 26 грудня, день на Тернопільщині буде хмарним. Температура повітря вночі – -3 градуси, удень – +2. У понеділок, 27 грудня, весь день ітиме мокрий сніг з дощем. Денна температура повітря сягне +6 градусів, нічна – +1. У вівторок, 28 грудня, вранці піде дрібний дощ. Температура повітря – +1 градус уночі та +3 – вдень. У середу, 29 грудня, протягом усього дня йтиме дощ. Температура повітря вночі – близько нуля, вдень – +4 градуси.