Як громадяни можуть долучатись до охорони довкілля❓?

Активна взаємодія державних органів, що здійснюють нагляд (контроль) за додержанням вимог природоохоронного законодавства з громадськістю є ефективним механізмом у виявленні та попередженні правопорушень проти довкілля.

🔰В системі органів Державної екологічної інспекції громадський екологічний контроль здійснюється, зокрема, через інститут громадських інспекторів з охорони довкілля, статус яких визначений відповідним Положенням, прийнятим у 2002 р.

🕵️‍♂️Нагадуємо, що громадські інспектори з охорони довкілля — це свідомі громадяни, які власними силами допомагають у боротьбі з браконьєрством, незаконним видаленням зелених насаджень, самовільним випалюванням сухої рослинності та іншими порушеннями природоохоронного законодавства, беруть участь в рейдових заходах, складаючи адміністративні протоколи, і це все винятково на громадських засадах, без увільнення від основної роботи і без додаткової оплати праці.

🟢Коло повноважень у громадських інспекторів достатньо широке. Зокрема, вони можуть складати протоколи за кількома статтями Кодексу про адміністративні правопорушення​👇

✅За статтею 48 карають за cамовільне захоплення або користування водними об’єктами.

✅Статті 63-70 передбачають покарання за незаконне використання лісового фонду, у тому числі сінокосіння, збирання плодів, ягід та грибів у заборонених місцях.

✅Згідно статей 73 і 76 інспектор може скласти протокол за засмічення лісу відходами та знищення корисної фауни.

✅Стаття 77-1 карає за самовільне випалювання сухої трави, а згідно статті 78 громадський може скласти протокол на забруднювачів атмосферного повітря.

✅Стаття 82 стосується порушень правил складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації, ліквідації та використання відходів.

✅Стаття 85 попереджає про відповідальність за порушення правил рибальства. Наприклад, рибальство із застосуванням заборонених знарядь, а також лов у розмірах, що перевищують норми та встановлені ліміти.

✅Стаття 87 і 89 стосуються захисту тварин, зокрема від жорстокого поводження чи порушення умов їх утримання.

✅Стаття 91-4 попереджає про відповідальність за відмову у наданні або несвоєчасному наданні екологічної інформації.

✅Стаття 153 передбачає покарання за знищення або пошкодження зелених насаджень або інших об’єктів озеленення населених пунктів.

📩Складені протоколи громадський інспектор подає до Держекоінспекції для притягнення винних до відповідальності.

👥Стати громадськими інспекторами можуть громадяни України, які досягли 18 років, мають досвід природоохоронної роботи та пройшли співбесіду в органах Держекоінспекції.

🙌Тож об’єднуймо зусилля задля збереження та відновлення нашого довкілля!