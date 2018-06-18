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На Тернопільщині повернуто у державну власність 50 га землі!

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Лановецьким відділом Кременецької місцевої прокуратури забезпечено виконання рішення суду про повернення земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 50 га та вартістю понад 1,5 млн грн у державну власність.

Так, рішенням районного суду задоволено позовні вимоги прокурора щодо визнання недійсними 15 державних актів на право приватної власності, виданих з порушенням закону, щодо землі Москалівської сільської ради та повернення земельних ділянок, переданих згідно даних актів, у державну власність.
На виконання вказаного рішення суду проведено реєстраційні дії щодо скасування приватної форми власності на землю та передачу земельних ділянок у власність держави, – повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

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