На Тернопільщині пожежа залишила людей без будинку

14 червня о 02:56 у с. Галущинці Підволочиської ОТГ Тернопільського району виникла пожежа в житлового будинку на площі орієнтовно 300 м кв. Про це повідомляють в Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено покриття та перекриття даної будівлі на площі 300 м2 та стеля двох кімнат на площі 30 м2, речі домашнього вжитку. Пожежу ліквідовано черговими караулами 24-го державного пожежно-рятувального поста 20-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління.