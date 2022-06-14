Операції «безкровним методом» – тепер це можливо у тернопільській лікарні

У Тернопільській обласній клінічній лікарні проводитимуть такі операції за допомогою електрохірургічного коагулятора «Emed Spectrum» з вбудованим аргоновим модулем. Апарат наділений опціями електрохірургічної та аргоноплазменої коагуляції, що розширює можливості безкровних оперативних втручань. Днями новинку отримали медики лікарні.

«Електрохірургічний коагулятор призначений для роботи у відкритій хірургії, лапароскопії, а також для виконання ендоскопічних операцій (поліпектомій, папіло сфінктеротомій та зупинки кровотеч аргоноплазмовою коагуляцією). Важливо, що цей апарат мобільний і його можна буде використовувати в різних операційних, що значно полегшить роботу хірургам та ендоскопістам», – наголошує лікар-ендоскопіст Юрій Бутницький .