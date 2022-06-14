Тернопільщина забезпечена запасами крові у повному обсязі

14 червня відзначають Всесвітній день донора крові, що має на меті привернути увагу громадськості добровільно і безкоштовно здавати кров.

Тернопільщина, на сьогодні, забезпечена запасами крові у повному обсязі. Періодично Служба крові МОЗ України робить запит на постачання доз крові у східні області України. Від початку повномасштабного вторгнення Тернопільщина відправила 1141 дозу на схід країни.

“Зараз люди свідомо та масово йдуть здавати кров, їх не треба закликати до цього, бо у воєнний час всі розуміють, що це може врятувати чиєсь життя”, – про це розповів в.о.генерального директора (головного лікаря) КНП “Тернопільський обласний центр служби крові” ТОР Петро Лучанко.

Також на Тернопільщині працює реєстр донорів крові, який налічує понад 60 тис. людей.

“У разі виникнення потреби в якійсь з груп крові, ми телефонуємо до людини з реєстру і вона приходить на здачу”, – додав Петро Лучанко.

У Тернополі можна здати кров у КНП “Тернопільський обласний центр служби крові” ТОР, що на вул. Клінічна, 8. Людину, яка звернулася, спочатку зареєструють, а згодом і обстежать. Лише після огляду та допуску лікаря, можна стати донором.

Донори, які здають кров 100 і більше разів, нагороджуються державною нагородою “Заслужений донор України”, яка надається Президентом України.