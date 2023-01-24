Шахраї продовжують пропонувати фейкові виплати громадянам

Для цього вони створюють телеграм-канали, які виглядають, як банківські або ж як сайти міжнародних організацій.

В телеграм-каналі мешканка Бережанщини побачила інформацію про таку грошову допомогу. Шахрай розмістив фішингове посилання на сайт, де можна начебто оформити такі виплати . Жінка перейшла за ним та заповнила персональні дані та дані картки для отримання допомоги. Жертва сподівалася отримати гроші, натомість втратила лише свої. Наступного дня потерпіла помітила, що з її банківської картки зникли понад 15 тисяч гривень. Довелося звертатися в поліцію. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють усі обставини правопорушення та особу зловмисника.

Застерігаємо: ніколи не переходьте за такими посиланнями! Уважно перевіряйте URL-адресу сайту. Один непомітний символ може означати, що ви потрапили на фішинговий ресурс. Не вводьте реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих веб-сайтах. Жодний банк чи міжнародна організація не створювали канали та чат-боти для виплат у телеграмі або інших месенджерах у яких потрібно вводити конфіденційні дані, зокрема номери карток, PIN-коди та паролі.

Фішингові сайти можуть бути двійниками справжніх сайтів. Отримайте інформацію з офіційних джерел!

Застережіть від подібних шахрайств своїх родичів!