Митрополит Василій Семенюк уділив дияконські свячення о. Віталію Олійнику

7 жовтня відбувся пастирський візит архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського УГКЦ Василія (Семенюка) на парафію св. мучениць Віри, Надії і Любові та їх матері Софії м. Шумськ (Тернопільщина) з нагоди 15-ї річниці її заснування.

Архиєпископ очолив Божественну Літургію, під час якої уділив дияконські свячення о. Віталію Олійнику, привітав вірних зі святом, цікавився потребами та труднощами громади.

Духовні настанови архиєрей давав під час проповіді, яка стосувалася євангельського уривку від Луки 6,31-36: «Ви ж любіть ворогів ваших, добро чиніте їм, і позичайте, не чекаючи назад нічого, а велика буде ваша нагорода, й будете Всевишнього синами, бо він благий для злих і невдячних. Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний».

До слова, парафію утворено і зареєстровано у вересні 2002 року, а храм збудували у листопаді 2003 року. Церква дерев’яна. Архітектор – Михайло Нетриб’як. Храм освятив блаженної пам’яті владика Михаїл (Сабрига) 8 листопада 2003 року.

На парафії служили о. Богдан Коваль (2003-2010рр.), о. Йосип Мандро (2010-2013рр.). З 24 жовтня адміністратором парафії призначено о. Тараса Громяка. Станом на сьогодні громада налічує понад 100 вірних.

прес-служба архиєпархії