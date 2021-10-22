Реанімаційні місця в одній з тернопільських лікарень заповнені на 100%

Реанімаційні місця в лікарні заповнені на 100%. Вже декілька тижнів інфікованих з підтвердженим діагнозом covid-19 лікують в стаціонарі тернопільської лікарні №3.

Медики сказали, наразі в закладі ліжка заповнені на понад 75 відсотків. Здебільшого хворіють люди середнього та старшого віку, але зауважили, цієї осені все частіше до медиків звертаються хворі, яким до 30 років.

За словами заступниці головного лікаря з медичної частини КНП “Тернопільська міська лікарня №3” Олени Нитки, наразі в закладі перебуває 95 пацієнтів, з них у важкому стані — 12.

За декілька тижнів роботи від ускладнень коронавірусу в цій лікарні померли 9 пацієнтів. Більшість з них мали супутні захворювання і усі не були вакцинованими. Загалом же 95 відсотків інфікованих не щеплені. До того ж медики додали, перебіг захворювання у вакцинованих хворих в рази легший.

Кількість нових хворих з кожним днем зростає, тому працюють на повну. Поки ж ситуація у третій лікарні залишається контрольованою, та робити прогнози стосовно подальшого розвитку подій експерти не беруться.

ІНТБ