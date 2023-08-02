На Тернопільщині продали спиртзавод за 90 млн.грн.

31 липня 2023 року відбувся онлайн-аукціон з приватизації окремого майна Новосілківського МПД та зберігання спирту ДП “УКРСПИРТ» (основне виробництво).

💰 За об’єкт приватизації змагалися 5 компаній, які збільшили ціну у 2,8 рази зі стартових 31,8 млн грн до 90,0 млн грн.

☝️ Відповідно до умов приватизації, новий власник додатково сплатить кошти в розмірі балансової вартості активу на рахунки ДП «УКРСПИРТ» для погашення заборгованостей підприємства.

💟Ми вдячні кожному українському інвестору за сміливість. Приватизація — це пожвавлення економіки! Завдяки аукціонам держава отримує кошти у вигляді ринкової вартості активу та податкових надходжень, які спрямовуються на підтримку Сил Оборони.

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