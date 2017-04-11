На Тернопільщині прокуратура повертає землі ліцею вартістю понад 3 млн. грн

Господарським судом Тернопільської області задоволено позови Кременецької місцевої прокуратури щодо визнання недійсним договорів про спільну діяльність та повернення державному навчальному закладу «Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою» земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею понад 112 га вартістю понад 3 млн.грн.

Встановлено, що на переданих навчальному закладу земельних ділянках, приватне агроформування вирощує сільськогосподарські культури , а угоди про використання цієї землі , всупереч вимог законодавства, не погоджені із органом управління ліцеєм – Міністерством освіти і науки України.

Прокуратура забезпечуватиме виконання рішень суду та належного використання землі професійного коледжу і забезпечення прав вихованців закладу.

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