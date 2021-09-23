Це буде катастрофа, – чортківський голова попереджає про “важку” зиму

Міський голова Чорткова Володимир Шматько повідомляє жителів громади про те, що взимку буде дуже складно.

Готуємось до зими і «ДРАКОНОВИХ» тарифів на газ і центральне опалення для закладів освіти, культури і охорони здоров’я, – каже мер.

28 тис грн за 1000 куб природного газу ( в бюджеті громади на 2021 закладено ціна 11 тис грн)

4200 грн або 5100 грн ( це ще вирішить обласна рада) за 1 Гкал теплоносія ( закладено на 2021 рік 1700 грн за 1 Гкал)

Додатково потрібно для опалення цих закладів (лікарні, школи,садочки, заклади культури) – орієнтовно 12 млн грн.

Це буде катастрофа. Результат: борги і холодно в приміщеннях.

Просимо Уряд якось допомогти громадам.

А тим часом вирішуємо старі проблеми шкіл:

у Чортківській СШІ №3 спортивного профілю І-ІІІ ступенів ім. Романа Ільяшенка:

замінюємо 37 вікон та 11дверей у навчальному корпусі і 14 вікон у спортивній залі.

вартість 750 тис. грн з бюджету громади.

у школі №6 19 металопластикових вікон і 3 дверей Їх придбання вартувало

вартість 174 тис. грн.

виготовили проектно-кошторисну документацію і на заміну 40 вікон у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2.

Буде складно.