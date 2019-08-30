Тисячі прочан взяли участь у поході зі свічками під час Успенської прощі на Тернопільщині

Велелюдна Успенська проща до Зарваниці розпочалася 27 серпня, у переддень празника Успення Пресвятої Богородиці. Архиєрейську Божественну Літургію у каплиці біля парафіяльного храму очолили архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій (Семенюк) та єпарх Коломийський владика Василій (Івасюк), у співслужінні чисельного духовенства та присутності кількох тисяч вірних, які прибули з різних куточків України.

Після Літургії митрополит Василій висловив щиру подяку владиці Василю за організацію цього паломництва, подякував усім священикам Коломийської єпархії, які разом з вірними пішки долали далеку дорогу та здійснювали служіння у святій Тайні Сповіді та духовних розмовах. З батьківською любов’ю архиєпископ привітав усіх паломників , особливо хто впродовж 5-6 днів пішки ішли до святого місця.

Відтак тисячі вірних із запаленими свічками пройшли головною вулицею Зарваниці до чудотворного місця. На площі перед малою базилікою відслужили Молебень до Пресвятої Богородиці, молячись за мир для українського народу. Опісля відбулося освячення води та Панахида за героями, які віддали життя за незалежність нашої держави.

прес-служба Марійського духовного центру