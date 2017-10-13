На Тернопільщині 16-річний юнак розбився, впавши з висоти 9-го поверху недобудованої лікарні

12 жовтня близько 10 години вечора в місті Кременець сталась трагедія. 16 річний мешканець Рівненської області розбився внаслідок падіння з висоти 9-го поверху недобудованої будівлі Кременецької лікарні.

Правоохоронці виїхали на місце події, де з’ясували що студент місцевого училища провалився у вентиляційну шахту з 9 поверху недобудованої багатоповерхівки. Від отриманих травм юнак загинув.

Відомості про подію внесено до ЄРДР згідно статті 115 ККУ. Поліцейські встановлюють усі деталі, тривають слідчі дії, повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області