На Тернопільщині п’яний водій без прав хотів відкупитися сотнею доларів

Співробітники групи реагування патрульної поліції, котрим зловмисник пропонував неправомірну вигоду, викликали слідчо-оперативну групу. Факт корупційного порушення було задокументовано.

На лінію 102 надійшло повідомлення від поліцейського сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №4 міста Збаража про те, що водій автомобіля марки Volkswagen запропонував 100 американських доларів неправомірної вигоди, аби уникнути адміністративної відповідальності за керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння та без посвідчення.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу – пропозиція неправомірної вигоди службовій особі. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

За адміністративні порушення зловмисник теж понесе відповідальність.