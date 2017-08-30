На Тернопільщині пияк за кермом здійснив ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталась 29 серпня, орієнтовно о 05.00 годин.

Водій автомобіля «Rover 400», рухаючись по автодорозі, поблизу с. Іванків Борщівського району, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

Внаслідок аварії травмувались водій та пасажир автомобіля, які, до речі, перебували в стані алкогольного сп’яніння.

Водія, 27-річного жителя с. Устя, доправили до Борщівської центральної районної комунальної лікарні з діагнозом «Політравма, закрита черепно-мозкова травма, струс забій головного мозку, закрита травма шийного відділу хребта, множинні садни шиї тулуба, алкогольне сп’яніння». Пасажир автомобіля виявився 35-річним жителем с. Чорна Чемировецького району Хмельницької області. Його теж госпіталізували з діагнозом «Політравма, закрита травма грудної клітки, закритий перелом ребер з ліва, закрита черепно-мозкова травма, підозра на перелом верхньої щелепи, множинні рани і садни обличчя, алкогольне сп’яніння».

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