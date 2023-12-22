На Тернопільщині робоча група із забезпечення прозорості та підзвітності скасувала тендерів на 307 млн грн

10 жовтня на Тернопільщині створили робочу групу із забезпечення прозорості та підзвітності органів влади на території області. До неї увійшли представники нацполіції, управління стратегічних розслідувань, СБУ, ДБР, прокуратури та інших силових органів, які мають відношення до боротьби з корупцією.

Завданням робочої групи було здійснення моніторингу та аналізу проведених закупівель органами місцевого самоврядування та в разі виявлення нецільового або недоцільного використання коштів, вживалися заходи щодо скасування тендерів та розірвання відповідних договорів.

Від 10 жовтня і до 15 грудня здійснено моніторинг 158 відкритих торгів, скеровано 43 листи установам, в яких виявлені порушення щодо скасовування тендерних закупівель, скасовано тендерних закупівель на загальну суму 307 млн грн.

“Цьогоріч ми підписали меморандум між Тернопільською обласною військовою адміністрацією та ТОВ YouControl з метою налагодження роботи з моніторингу та контролю за належним використанням бюджетних коштів”, – сказав начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш. Усі представники робочої групи «Прозорість та підзвітність» при Тернопільській ОВА пройшли навчання з використанням сучасних засобів перевірки контрагентів разом із експертами YouControl.

Наступного року робоча група продовжить свою роботу. Всі органи виконавчої влади та місцевого самоврядування мають розуміти першочерговість витрат – допомога ЗСУ на першому місці.